L'équipe du film "The Man I love", emmenée par l'acteur égypto-américain Rami Malek, monte les marches du 79e festival de Cannes où il est présenté en compétition officielle. IMAGES
Cannes : Rami Malek sur le tapis rouge pour le film "The Man I love"
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