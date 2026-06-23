Le prince William arrive à la London Climate Action Week dans un bus vert aux couleurs de son prix Earthshot. Le prince de Galles va prendre la parole aux côtés du défenseur de l’environnement australien Robert Irwin lors d’un événement phare consacré à ce prix, qui soutient des initiatives contribuant à relever les crises environnementales. IMAGES
Le prince William arrive à la London Climate Action Week à bord d’un bus Earthshot Prize
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