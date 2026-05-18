Les forces israéliennes ont intercepté lundi au large de Chypre une partie de la nouvelle "flottille pour Gaza", partie de Turquie la semaine dernière, a confirmé lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Le Premier ministre israélien confirme l'interception de la "flottille pour Gaza"
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