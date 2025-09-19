Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Juan Ramón de la Fuente, accueille le Premier ministre canadien Mark Carney à Mexico. Ce dernier doit rencontrer la présidente Claudia Sheinbaum, alors que le président américain Donald Trump exerce des pressions pour renégocier l’accord commercial nord-américain USMCA, en vigueur depuis 2020. IMAGES
Le Premier ministre canadien accueilli par le ministre mexicain des Affaires étrangères
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro