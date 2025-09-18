Le Centre Pompidou, à Paris, ferme ses portes le 22 septembre 2025 pour cinq années de travaux qui vont transformer les lieux. Si le quartier Beaubourg à Paris perd son cœur battant, les chefs d'œuvre de la plus grande collection d'art moderne en Europe continuent de voyager à travers des expositions et des prêts, en France comme à l'étranger.
Centre Pompidou : quelle vie pour les œuvres après la fermeture ?
