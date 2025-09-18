"On attend quand même sur la journée des niveaux équivalents à la réforme des retraites de 2023, donc c'est quand même un grand rendez-vous", déclare Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, lors de la manifestation à Paris alors que des mobilisations ont lieu dans tout le pays à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales, pour tenter de peser sur les orientations budgétaires du nouveau Premier ministre. SONORE
Journée de mobilisation: "un grand rendez-vous" (Tondelier)
