Le groupe de bénévoles Les Amis du Père Noël livre des jouets par voie fluviale aux communautés de la zone rurale de Careiro da Várzea, dans l'État d'Amazonas, au Brésil. L'initiative devrait bénéficier à environ 900 enfants.
Le Père Noël livre en avant-première sur le fleuve Amazone
