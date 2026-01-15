Plusieurs prévenus cadres du Front National dont Marine Le Pen et Louis Aliot ainsi que l'avocat du Parlement européen, Patrick Maisonneuve, arrivent au palais de justice de Paris et entrent dans la salle d'audience du procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN.
Le Pen et d'autres cadres du RN arrivent à leur procès en appel
