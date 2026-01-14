 Aller au contenu principal
Procès en appel de Marine Le Pen: "moins d'hostilité", note son avocat

information fournie par AFP Video 14/01/2026 à 12:00

"C'est ce soulagement que je note aujourd'hui, (...) les choses sont appréhendées avec beaucoup plus de sérénité et moins d'hostilité", déclare Me Rodolphe Bosselut, avocat de Marine Le Pen, au deuxième jour de son procès en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés FN.

Marine Le Pen
