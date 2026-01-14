"C'est ce soulagement que je note aujourd'hui, (...) les choses sont appréhendées avec beaucoup plus de sérénité et moins d'hostilité", déclare Me Rodolphe Bosselut, avocat de Marine Le Pen, au deuxième jour de son procès en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés FN.
Procès en appel de Marine Le Pen: "moins d'hostilité", note son avocat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro