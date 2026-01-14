Procès RN: les espoirs d'une première victoire procédurale pour Marine Le Pen

Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire du Rassemblement national (RN), arrive au tribunal de Paris pour une audience dans le cadre de son procès en appel, où elle est accusée de détournement de fonds publics européens, le 14 janvier 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Une possible victoire procédurale pour Marine Le Pen? La cour d'appel de Paris se prononce jeudi sur l'éventuel retrait du dossier de plusieurs contrats d'assistants parlementaires pour lesquels la leader d'extrême droite avait été condamnée en première instance.

L'accusation elle-même a reconnu mercredi qu'une partie de ces contrats devait être écartée.

A la barre, mercredi matin, l'avocat de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, a salué "l'honnêteté dont le parquet général a fait preuve".

Quelques minutes plus tôt, l'un des deux représentants de l'accusation avait considéré qu'en première instance, le tribunal correctionnel de Paris avait "surestimé" les charges dont il était saisi.

Or, "la saisine du tribunal ne pouvant être implicite", l'avocat général a donc demandé à ce qu'un certain nombre de contrats d'assistants parlementaires, pour lesquels Marine Le Pen, en tant que présidente du Front national (FN, devenu Rassemblement national), avait été condamnée, ne soient pas pris en compte.

La cour d'appel doit rendre sa décision jeudi matin.

En cause, un embrouillamini né de l'"ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel", soit le document rédigé par les juges d'instruction récapitulant le dossier et énumérant les charges dont les magistrats sont "saisis" à l'audience pour mener le procès.

Dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés FN, les juges de première instance avaient pris en compte un tableau annexe, non signé, listant l'ensemble des contrats, quand bien même certains n'avaient pas donné lieu à des mises en examen d'assistants.

- "Monstruosité juridique" -

Le tribunal correctionnel avait jugé que le document était suffisant pour poursuivre Marine Le Pen en tant que présidente du parti pour complicité de détournement de fonds pour l'ensemble des contrats, en appliquant l'infraction à une période, et non contrat par contrat.

"Ça a abouti à une aggravation de la situation pénale (de Marine Le Pen), pour une valeur complémentaire de détournements supposés d'1,4 million d'euros!", a répété trois fois Me Bosselut.

Croquis d'audience du 13 janvier 2026 montrant Marine Le Pen, dirigeante du groupe parlementaire Rassemblement national (RN), au tribunal lors du premier jour de son procès en appel pour détournement de fonds publics européens ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Dans la salle d'audience, la triple candidate malheureuse à la présidentielle - dont l'issue du procès doit déterminer son avenir politique - n'a pu retenir un hochement de tête de satisfaction.

Vingt-quatre heures après l'ouverture de son procès en appel, elle peut espérer un changement d'approche du dossier par rapport à ses premiers juges de l'automne 2024.

La présidente du tribunal correctionnel ne s'était-elle pas emportée contre son avocat qui avait fait part de son "impression de se faire piéger" par l'intégration de ce fameux tableau, en l'enjoignant à "garder (ses) impressions et, surtout, ne (pas s')y fier"?.

Toute l'audience de première instance avait été à l'avenant, chargée d'une tension - souvent également alimentée par Marine Le Pen elle-même.

"On a eu le sentiment (lors du premier procès) d'une monstruosité juridique", souffle-t-elle mercredi à la sortie de l'audience, saluant dans les préconisations du parquet général "un événement majeur".

- "La route est longue" -

Laissant désormais ses avocats s'exprimer - là où celle qui porta la robe dans les années 90 s'était beaucoup exposée lors du premier procès -, Marine Le Pen semble elle-aussi aborder cette audience en appel de manière fort différente.

Mardi, à l'ouverture des débats, elle avait déjà esquissé une inflexion dans son système de défense avec une formule inédite: "si un délit a été commis, je veux bien l'entendre". Pour mieux s'empresser de contester toute intention de le commettre et rejeter la faute sur la négligence du Parlement européen.

"La route est longue, le procès dure un mois, mais en tout état de cause, aujourd'hui, je pense, comme d'ailleurs l'audience d'hier, les choses sont appréhendées avec beaucoup plus de sérénité et moins d'hostilité", a estimé devant la presse Me Bosselut.

Un mois d'audience doit encore la confronter à ces contrats d'assistants parlementaires - même le "tableau annexe" retiré -, dont elle n'était pas parvenue en première instance à convaincre de leur activité effective pour les eurodéputés RN, alors qu'ils exerçaient en parallèle des fonctions pour le parti.

En ligne de mire: l'espoir d'une relaxe ou, à défaut, d'une condamnation à une peine d'inéligibilité de moins de deux ans et sans emprisonnement ferme ou bracelet électronique, pour pouvoir se présenter en 2027.