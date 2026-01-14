Alors que la situation politique demeure incertaine et que le budget reste en suspens, un contraste marqué apparaît entre entreprises et ménages. Les chefs d’entreprise continuent d’investir et affichent un moral solide. À l’inverse, les ménages se montrent particulièrement pessimistes, au plus bas depuis des années, au risque de freiner davantage une consommation déjà faible. Comment expliquer un tel décalage ? Réponse avec Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenges, éclairé par son entretien avec le nouveau directeur de l’Insee, Fabrice Lenglart. Ecorama du 14 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Les Français ont-ils raison d’être aussi pessimistes ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
