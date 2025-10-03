Après sa condamnation à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du procès du financement libyen, Nicolas Sarkozy sait déjà quand il aura rendez-vous avec le Parquet national financier en vue de son incarcération. Ce sera le 13 octobre prochain.
Le Parquet national financier : qui, quoi, comment ?
