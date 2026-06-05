Connaissez-vous Mira ? Comme Google, Samsung, Xreal, Engo et Meta, cette entreprise créée par deux anciens de Harvard a mis au point des lunettes connectées permettant, entre autre, de retrouver son chemin ou ses clés, écouter de la musique ou encore traduire. Mais entre assistants cognitifs, risques de menace sur la vie privée et nouveaux outils professionnels, ces "seconds cerveaux" modifient notre rapport à la réalité.
Lunettes connectées : ce "second cerveau" qui veut vous aider au quotidien
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