Cette semaine, nous recevons José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères. Immigration, conflit au Moyen-Orient, montée de l'extrême droite : il détaille les politiques de l'Espagne, parfois à contre-courant du reste de l'Union.
José Manuel Albares : "Nous soutenons l'Ukraine pour qu'elle gagne la guerre et surtout la paix"
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