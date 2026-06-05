Symbole du Hollywood des années 1950, Marylin Monroe reste, 100 ans après sa naissance et plus de 60 ans après sa mort, une icône mondiale de la pop culture. Femme à la beauté fascinante, elle a aussi bataillé pour ne pas se laisser enfermer par les studios hollywoodiens dans des rôles de blondes écervelées. François Vey, le rédacteur en chef de la revue "Légende", qui consacre son dernier numéro à Marilyn Monroe, est notre invité.
Cent ans après sa naissance, Marylin Monroe fascine encore et toujours
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