Le président français Emmanuel Macron salue l'initiative du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a écrit une lettre au président russe Vladimir Poutine et encourage des "négociations directes" entre les deux parties pour "bâtir (...) un plan de paix". SONORE
Macron favorable aux "négociations directes" entre la Russie et l'Ukraine
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