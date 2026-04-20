Le pape Léon XIV arrive dans le nord-est de l'Angola, une région reculée et riche en diamants, pour la dernière étape de sa tournée en Afrique. Saurimo se trouve à plus de 800 km de la capitale Luanda, chef-lieu de la province de Lunda-Sul, une région enclavée et historiquement marginalisée, voisine des zones diamantifères du nord-est angolais. IMAGES
Le pape Léon XIV arrive dans le nord-est de l'Angola
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