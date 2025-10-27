Et si l'intelligence artificielle avait signé l'arrêt de mort du modèle éducatif traditionnel ? Dans leur essai provocateur "Ne faites plus d'études !" (Buchet-Chastel), Olivier Babeau et Laurent Alexandre tirent la sonnette d'alarme : face à une IA devenue omniprésente. Selon eux, le diplôme ne garantit plus rien, et les longues études risquent de former à des compétences déjà dépassées. L'enjeu n'est plus d'être le meilleur élève, mais de comprendre les machines avant qu'elles ne nous remplacent. Entretien avec Olivier Babeau, président de l'institut Sapiens, et coauteur du livre « Ne faites plus d'études ! ». Ecorama du 27 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
"Le monde de l'IA n'est pas fait pour les grosses feignasses" selon Olivier Babeau
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro