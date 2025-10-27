"Le monde de l'IA n'est pas fait pour les grosses feignasses" selon Olivier Babeau

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 27/10/2025 à 14:05

Et si l'intelligence artificielle avait signé l'arrêt de mort du modèle éducatif traditionnel ? Dans leur essai provocateur "Ne faites plus d'études !" (Buchet-Chastel), Olivier Babeau et Laurent Alexandre tirent la sonnette d'alarme : face à une IA devenue omniprésente. Selon eux, le diplôme ne garantit plus rien, et les longues études risquent de former à des compétences déjà dépassées. L'enjeu n'est plus d'être le meilleur élève, mais de comprendre les machines avant qu'elles ne nous remplacent. Entretien avec Olivier Babeau, président de l'institut Sapiens, et coauteur du livre « Ne faites plus d'études ! ». Ecorama du 27 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com