 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Le monde de l'IA n'est pas fait pour les grosses feignasses" selon Olivier Babeau

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 27/10/2025 à 14:05

Et si l'intelligence artificielle avait signé l'arrêt de mort du modèle éducatif traditionnel ? Dans leur essai provocateur "Ne faites plus d'études !" (Buchet-Chastel), Olivier Babeau et Laurent Alexandre tirent la sonnette d'alarme : face à une IA devenue omniprésente. Selon eux, le diplôme ne garantit plus rien, et les longues études risquent de former à des compétences déjà dépassées. L'enjeu n'est plus d'être le meilleur élève, mais de comprendre les machines avant qu'elles ne nous remplacent. Entretien avec Olivier Babeau, président de l'institut Sapiens, et coauteur du livre « Ne faites plus d'études ! ». Ecorama du 27 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Argentine: Milei promet plus de réformes après sa victoire aux législatives de mi-mandat

information fournie par AFP 08:08
10
2

Espagne: manifestation à Valence, un an après les inondations meurtrières

information fournie par AFP Video 26 oct.
3

Strasbourg: installation du sapin de Noël géant

information fournie par AFP Video 26 oct.
1
4

L'Argentine a voté pour des législatives de mi-mandat cruciales pour Milei et ses réformes

information fournie par AFP 26 oct.
5

Israël affirme son droit de veto sur une force internationale à Gaza

information fournie par AFP 26 oct.
4
6

Caracas s'insurge contre l'arrivée d'un bateau de guerre américain à Trinité-et-Tobago

information fournie par AFP 04:12
3
7

Trump arrive au Japon, deuxième étape de sa tournée en Asie

information fournie par AFP Video 11:48
8

A Gaza, une grand-mère installée sur les décombres de sa maison

information fournie par AFP Video 11:48
1

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
2

Pourquoi le CAC 40 bat-il des records malgré la crise politique et la dette ?

information fournie par France 24 22 oct.
3

Trump déclare qu'il ne veut pas d'une "rencontre pour rien" avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 oct.
4

"Décalage" de la réforme des retraites : Emmanuel Macron sème le trouble

information fournie par France 24 22 oct.
2
5

La patronne du Louvre réclame l'installation d'un "commissariat au sein du musée"

information fournie par AFP Video 22 oct.
12
6

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
7

Les mécanismes du commerce mondial menacés de "dérailler", alerte le secrétaire général de l'ONU

information fournie par AFP 22 oct.
6
8

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
4

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
5

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
6

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
7

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
8

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.

1 commentaire

  • 15:23

    Ah, donc l'enjeu de l'IA est " de comprendre les machines avant qu'elles ne nous remplacent.". Et les humains qui seront remplaçables ou remplacés .. ils n'ont pas la moindre tendresse pour eux ? Je soupçonne qu'ils soient assurés de ne pas être remplaçables. Je soupçonne des egos démesurés.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank