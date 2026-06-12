Le leader des auto-écoles en ligne Ornikar rachète son concurrent En Voiture Simone

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 12/06/2026 à 14:10

Ornikar franchit une nouvelle étape de son développement avec le rachat de son concurrent En Voiture Simone. Créée il y a plus de dix ans pour digitaliser l’apprentissage de la conduite, l’entreprise est devenue le leader français de l’auto-école en ligne avant de se diversifier dans l’assurance automobile. Internationalisation, croissance externe, rentabilité, évolution du marché du permis de conduire, place de la technologie dans l’accompagnement des candidats ou encore perspectives de développement : Benjamin Gaignault, fondateur d’Ornikar, était l’invité de l’émission Ecorama Tic Tech du 11 juin 2026, présentée par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.