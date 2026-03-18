Le Journal des biotechs : Karine Lignel, Jan Hoflack (Oncodesign Precision Medicine)

information fournie par Boursorama • 18/03/2026 à 15:12

Dans ce numéro des Journal des biotechs, exceptionnellement pas de point d'actualités mais un entretien à deux voix avec Karine Lignel, directrice des opérations et directrice générale déléguée de Oncodesgin Precision Medecine et Jan Hoflack, directeur scientifique et directeur général délégué.

Les deux dirigeants reviennent en détail sur la subvention accordée récemment par la Michael J. Fox Foundation et font le point complet sur le développement de leurs deux actifs OPM 201 et OPM 101.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.