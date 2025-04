Le Journal des biotechs : Karine Lignel (Oncodesign PM), Laura Roba (Degroof Petercam)

information fournie par Boursorama • 02/04/2025 à 16:25

Dans ce numéro du journal des biotechs, Laura Roba, analyste medtech chez Degroof Petercam partage son expertise sur les dossiers Nyxoah, IBA et Carmat dans le point d'actualité.

L'entretien est consacré à Karine Lignel, directrice générale déleguée d'Oncodesign Precision Medicine. Elle revient sur le démarrage prochain de l'étude de pahse 1b/2a avec OPM-101, détaille les développements sur OPM-201 et explique quels partenariats la biotech va devoir nouer pour poursuivre certains des développements envisagés.

Investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.