Le Journal des biotechs : Christophe Douat (Medincell), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama • 23/09/2026 à 17:45

C'est la rentrée du Journal des biotechs. Dans le point d'actualité avec l'analyste Frédéric Gomez, on évoque le cas Innate, la multiplication des IPO dans le secteur aux Etats-Unis et on termine en évoquant les sociétés évoluant dans le domaine de la médecine nucléaire.

À lire aussi | Le Journal des biotechs : Pascal Prigent, directeur général de Genfit

L'entretien est consacré à Christophe Douat. Il revient sur l'actualité récente de Medincell, tout en évoquant le rendez-vous très important à venir : le verdict de la FDA pour l'olanzapine long action, un vrai catalyseur pour la valorisation de la biotech.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.