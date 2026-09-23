Sur la hausse des prix à la pompe, le gouvernement annonce de nouvelles aides ciblées. Pour François Kalfon, député européen et membre du PS, "le compte n’y est pas : il faut une aide automatique destinée aux plus modestes". Il suggère que "tous les superprofits pétroliers soient taxés en Europe". Sur la menace russe, l’eurodéputé constate une augmentation significative des attaques hybrides et au Parlement européen, "certains partis politiques comme l’AFD sont sous domination russe".
François Kalfon (PS) : "Tous les superprofits pétroliers doivent être taxés"
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