Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Zelensky a indiqué avoir discuté des moyens d'assurer la stabilité financière de l'Ukraine cette année et l'année prochaine avec Mme Von der Leyen. IMAGES
Zelensky rencontre la présidente de la Commission européenne Von der Leyen à New York
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