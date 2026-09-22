Alors que l’OTAN s’inquiète d’une menace russe, des porte-voix du Kremlin accusent, sur les réseaux sociaux, l’Alliance Atlantique de promouvoir à coups de clip publicitaire une guerre contre la Russie.
Menace russe : l'OTAN prête à la guerre ?
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