Le Journal des biotechs : André Choulika (Cellectis), Jamila El Bougrini (Invest Securities)

information fournie par Boursorama • 14/10/2026 à 16:35

Dans le point d'actualités avec Jamila El Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities, on revient sur Medincell, ArgenX et on fait le point sur les avancées et les promesses de l'IA dans l'innovation santé.

L'entretien est consacré à André Choulika. Après plus de vingt ans consacrés à l'édition du génome et au développement de CAR-T allogéniques, le fondateur et DG de Cellectis, a annoncé un virage stratégique majeur : l'entreprise concentre désormais l'ensemble de ses ressources sur l'édition du génome in vivo. Abandon des programmes CAR-T historiques, nouveaux candidats ciblant les maladies métaboliques et ambitions dans le base editing. Explications derrière les raisons de cette réorientation et détail des prochaines étapes à surveiller pour les investisseurs.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.