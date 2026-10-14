 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Journal des biotechs : André Choulika (Cellectis), Jamila El Bougrini (Invest Securities)

information fournie par Boursorama 14/10/2026 à 16:35

Dans le point d'actualités avec Jamila El Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities, on revient sur Medincell, ArgenX et on fait le point sur les avancées et les promesses de l'IA dans l'innovation santé.

À lire aussi | Le Journal des biotechs : Christophe Douat (Medincell), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

L'entretien est consacré à André Choulika. Après plus de vingt ans consacrés à l'édition du génome et au développement de CAR-T allogéniques, le fondateur et DG de Cellectis, a annoncé un virage stratégique majeur : l'entreprise concentre désormais l'ensemble de ses ressources sur l'édition du génome in vivo. Abandon des programmes CAR-T historiques, nouveaux candidats ciblant les maladies métaboliques et ambitions dans le base editing. Explications derrière les raisons de cette réorientation et détail des prochaines étapes à surveiller pour les investisseurs.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Biotechs
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Valeurs associées

ARGENX
745,400 EUR Euronext Bruxelles +3,73%
CELLECTIS
1,080 EUR Euronext Paris +2,86%
MEDINCELL
26,400 EUR Euronext Paris -0,68%

Vidéos les + vues

1

L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies

information fournie par AFP Video 12 oct.
2

L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies

information fournie par AFP Video 13 oct.
3

Aubagne : un principal de collège et une enseignante blessés au fusil par un élève de 14 ans

information fournie par AFP Video 13 oct.
4

Le pape Léon XIV arrive à l'hôpital Gemelli de Rome pour une opération chirurgicale

information fournie par AFP Video 13 oct.
5

RDC : Joseph Kabila prend la tête de la rébellion

information fournie par France 24 13 oct.
6

Le roi d'Espagne à Ceuta pour une visite sous haute tension diplomatique

information fournie par AFP Video 13 oct.
7

Mouvement lycéen: heurts et gaz lacrymogènes lors de la manifestation à Paris

information fournie par AFP Video 13 oct.
2
8

Loi intégrale: l'Assemblée nationale adopte la proposition à l'unanimité

information fournie par AFP Video 13 oct.
1

Retour sur Terre imminent pour Sophie Adenot

information fournie par AFP 07 oct.
4
2

Mouvement des lycéens : feu dans une rue de Pantin, près de Paris

information fournie par AFP Video 07 oct.
3

Mode: le défilé Vuitton donne le dernier mot de la saison

information fournie par AFP Video 07 oct.
4

Les représentants lycéens et étudiants demandent à être reçus par Lecornu

information fournie par AFP Video 07 oct.
1
5

Cerné par les crises, Lecornu cible la colère sociale et temporise sur les lycéens

information fournie par AFP 07 oct.
6

Colère lycéenne: nouvelle journée d'action jeudi, les représentants lycéens et étudiants veulent être reçus par Lecornu

information fournie par AFP 07 oct.
4
7

Espagne: les syndicats appellent à la grève générale le 11 novembre, pour le logement et les salaires

information fournie par AFP 07 oct.
8

Top 5 IA du 07/10/2026

information fournie par Libertify 08 oct.
1

Taux français à 4,5% : la France va dans le mur ?

information fournie par Ecorama 15 sept.
1
2

100% ETF : pourquoi les ETF actifs ont désormais la cote

information fournie par Boursorama 15 sept.
3

Avec le retour de l’inflation, l’or est-il encore un refuge ?

information fournie par Boursorama 16 sept.
4

Trade ou Pas Trade : Eurostoxx, S&P, Thalès, Total, Elis, Bureau Veritas, Renault

information fournie par SG Bourse 16 sept.
5

Dette américaine à 10 ans à 5% : une menace pour votre épargne ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
6

Les centrales électriques américaines ne sont plus tenues de réguler leurs émissions

information fournie par France 24 16 sept.
7

Marine Le Pen a-t-elle raison ou tort d’affirmer que la France est au bord d’une crise obligataire ?

information fournie par Ecorama 25 sept.
16
8

Faut-il acheter ces 2 actions du CAC 40 qui perdent 50% cette année ?

information fournie par Ecorama 28 sept.
5

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank