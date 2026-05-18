Le G7 finances veut préserver l'économie des effets de la guerre au Moyen-Orient

information fournie par France 24 • 18/05/2026 à 23:21

Les ministres des finances du G7 se réunissent à Paris ces lundi et mardi pour préparer le sommet d'Evian, en juin, et tenter de préserver l'économie des effets dévastateurs de la crise au Moyen-Orient. Depuis les premiers bombardements sur l'Iran puis le blocage du détroit d'Ormuz par Téhéran, les prix de l'énergie se sont envolés, les prix des produits sortis d'usine augmentent, ainsi que ceux de l'alimentation. Au-delà des risques d'inflation, plusieurs organisations tirent la sonnette d'alarme. L'organisation internationale du travail estime que jusqu'à 38 millions d'emplois à temps plein pourraient disparaître d'ici 2027, entraînant entre 1100 et 3000 milliards de dollars de pertes de revenus, avec le risque supplémentaire de déséquilibrer des régions entières. Certaines communautés d'Asie du sud et du sud-est sont ainsi fortement dépendantes des revenus envoyés par leurs proches employés dans les pays du Golfe, or ces deux régions seront les principales à être impactées par les pertes d'emplois.