Les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis près de Paris, exhortent dans un communiqué commun "à un arrêt immédiat des attaques contre les populations et les infrastructures civiles" au Moyen-Orient et réaffirment "la nécessité absolue de rétablir de manière permanente la liberté de navigation gratuite et sûre dans le détroit d'Ormouz", selon la déclaration lue par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. SONORE
Le G7 appelle "à un arrêt immédiat" des attaques contre les civils au Moyen-Orient
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