Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, accuse le gouvernement de Benjamin Netanyahu mener une guerre sur plusieurs fronts "sans stratégie" et avec "beaucoup trop peu de soldats".
Israël: l'opposition accuse le gouvernement de mener une guerre "sans stratégie"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro