L'équipe de France a pris date en vue du Mondial-2026 en dominant le Brésil (2-1) lors d'un match amical de prestige qui a parfaitement lancé sa tournée nord-américaine à deux mois et demi du coup d'envoi du tournoi, jeudi à Foxborough (Massachusetts).
Football: la France domine le Brésil et prend date en vue du Mondial
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