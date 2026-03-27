Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a déclaré jeudi qu'il était dans "l'intérêt" des pays du G7 à aider à rouvrir le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran, réitérant la déception de Washington face à ses alliés.
Rubio affirme que les pays du G7 devraient appuyer la réouverture du détroit d'Ormuz
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