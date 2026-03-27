De fortes pluies provoquent des crues soudaines dans le Sultanat d'Oman, les autorités annonçant la mort d'une femme emportée par les eaux à Khasab, dans le gouvernorat de Musandam. IMAGES
De fortes pluies provoquent des crues soudaines à Oman
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