Les ministres des Affaires étrangères du G7, puis de différents pays invités, posent pour une photo de famille et entament ensuite leur deuxième journée de travail dans l'abbaye des Vaux-de-Cernay près de Paris. IMAGES
Les ministres des Affaires étrangères du G7 entament leur deuxième journée de travail
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