L'Équipe de France s'est imposée 2-1 contre le Brésil, jeudi soir à Boston, grâce aux buts de Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. À trois mois du début du tournoi, Les Bleus poursuivront leurs préparations pour le Mondial en affrontant la Colombie dimanche à Landover, dans le Maryland.
Les Bleus prennent leurs marques à Boston en battant le Brésil
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