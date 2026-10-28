Le changement climatique constitue "la plus grande menace pour l'humanité". Dans son dixième rapport annuel, la revue médicale The Lancet Countdown appelle à reconnaître le changement climatique comme une «urgence sanitaire mondiale», alors que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient et que les conséquences sanitaires du réchauffement s'aggravent.
Le changement climatique doit être déclaré «urgence sanitaire mondiale» (scientifiques)
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