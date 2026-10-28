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Le changement climatique doit être déclaré «urgence sanitaire mondiale» (scientifiques)

information fournie par France 24 28/10/2026 à 18:28

Le changement climatique constitue "la plus grande menace pour l'humanité". Dans son dixième rapport annuel, la revue médicale The Lancet Countdown appelle à reconnaître le changement climatique comme une «urgence sanitaire mondiale», alors que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient et que les conséquences sanitaires du réchauffement s'aggravent.

Environnement

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