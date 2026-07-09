La France et le Maroc se retrouvent jeudi en quarts de finale de la Coupe du monde, quatre ans après leur demi-finale, remportée par les Bleus (2-0), au Qatar. Les Français visent une troisième demi-finale mondiale consécutive, tandis que le Maroc cherche à rééditer son épopée de 2022.
Mondial 2026 : les Bleus retrouvent le Maroc pour une place en demi-finales
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