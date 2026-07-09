Les applications de livraison ultra-rapide ont transformé le quotidien des Indiens dans les grandes villes. Ces plateformes promettent de livrer tout ce que vous souhaitez en dix minutes. Mais derrière cette commodité se développe une économie qui redéfinit le travail, les salaires et l’avenir de millions de jeunes Indiens.
Inde : des livraisons toujours plus rapides... La dure vie des livreurs
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