"Il faut nous aider", lancent les pompiers après les incendies précoces dans le sud

Un avion bombardier d'eau Dash Q400-MR à Saint-Aubin-de-Medoc, en Gironde, le 3 juillet 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Si les principaux incendies actifs dans le sud de la France sont désormais fixés, leur précocité "inquiète" le gouvernement, a déclaré vendredi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, tandis qu'un haut-gradé des pompiers a appelé la population à la vigilance, en lançant: "Il faut nous aider".

"Le changement climatique est présent. Les conséquences, on les vit. Et on n'est que début juillet, la saison va être longue pour les soldats du feu. Donc, aidez-nous en adoptant les bons comportements, et en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de départs de feu", a plaidé le colonel Eric Belgioïno, directeur du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales (SDIS 66), lors d'une conférence de presse vendredi en fin de journée à Perpignan.

Des centaines de pompiers continuent de lutter contre les flammes vendredi, après avoir réussi à fixer les incendies de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) et celui centré sur Pouzols-Minervois (Aude), qui a parcouru 900 hectares en 48 heures.

Une surface importante, mais presque dérisoire face aux 17.000 hectares parcourus et 11.000 totalement détruits en août 2025 par l'"Ogre des Corbières", brasier qui avait ravagé le massif éponyme en août 2025, et dont le souvenir était ces derniers jours dans toutes les têtes.

"Surveillance intense"

Vendredi soir, le préfet des Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, s'est félicité face à la presse de la "mobilisation collective" qui a permis de vite circonscrire le feu du Canet-en-Roussillon.

"Sans vouloir faire de scénarios fictifs, on peut imaginer que si l'évacuation n'avait pas été organisée de manière aussi performante, nous aurions peut-être un bilan humain moins satisfaisant", a-t-il souligné, évoquant notamment la réaction "remarquable" du personnel des trois campings qui ont partiellement brûlé, entraînant l'évacuation de centaines de touristes.

Dans les Pyrénées-Orientales, l'incendie ne compte plus qu'un point chaud, "qui fait l'objet d'une surveillance intense à Sainte-Marie-la-Mer", a-t-il noté. "Ce qui permet sous toute réserve (...) d'anticiper qu'on puisse demain considérer que le feu sera éteint."

L'autre feu préoccupant, celui de l'Aude autour de Pouzols-Minervois, a été fixé quelques heures plus tard, a annoncé vendredi après-midi Laurent Nuñez.

"On est très inquiets pour la saison, on a un mois d'avance sur les départs de feux", a confié le ministre de l'Intérieur.

La France a "des moyens suffisants" pour lutter contre les incendies, a-t-il toutefois voulu rassurer, en listant notamment les 12 Canadairs et huit avions Dash du parc aérien anti-incendie, ainsi que les 10 hélicoptères bombardiers d'eau et six avions bombardiers légers loués en plus.

"Neuf feux sur 10 ont une origine humaine", a-t-il souligné, appelant à ce que "nos concitoyens fassent extrêmement attention" face à des conditions (canicule, végétation abondante après les pluies de fin d'année et intensité des vents) "propices au développement de feux importants".

"Soulagée"

Les pompiers arrosent une zone de garrigue brûlée en périphérie de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), le 3 juillet 2026 ( AFP / Jc Milhet )

Dans les environs de Pouzols-Minervois, le feu a laissé par endroit des paysages lunaires. Quelques fumerolles sont encore visibles vendredi en fin de journée, mais l'épaisse fumée qui obscurcissait le ciel la veille a disparu. Un hélicoptère survole encore le secteur.

"Des champs, des vignes, des arbres, il y a du dégât. Le feu est fixé, mais il faut rester prudent, rien n'est définitif", a affirmé à l'AFP le maire de la commune, Claude Guibbert.

Evacuée mercredi, Anyssia Borrel, 34 ans, se dit "soulagée" de savoir le feu fixé, et contente de retrouver ses enfants, hébergés chez sa famille le temps que le feu soit combattu.

Les jours qui viennent porteront leur lot de difficultés, a prévenu le préfet des Pyrénées-Orientales, pour qui les deux priorités sont l'accompagnement des sinistrés et la relance économique pour les campings et entreprises touchées.

Ce département va en outre repasser en vigilance orange canicule à compter de samedi à midi, a prévenu la préfecture, qui demande notamment de prêter une attention accrue aux personnes vulnérables et "de faire preuve de vigilance renforcée sur le risque de feux de forêt, exacerbé en raison des fortes températures".

Parti de Sainte-Marie-la-Mer, l'incendie s'est propagé jeudi à Canet-en-Roussillon, touchant le pôle nautique. Un bâtiment du fabricant de catamarans Catana a été détruit, selon le préfet. Une enquête a été ouverte.

"Six civils, dont un enfant", ont été légèrement blessés, de même que six pompiers volontaires, tandis que sept policiers municipaux ont subi des intoxications légères, selon la préfecture.

Près de Marseille, le feu de Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône) est maîtrisé depuis jeudi soir, tandis qu'à Rognac 40 sapeurs-pompiers sont toujours engagés, mais le feu est fixé.

Un bâtiment de l'entreprise Catana, qui produit des catamarans, en feu à Canet-en-Roussillon, le 2 juillet 2026 ( AFP / Jc Milhet )

Plusieurs feux dans le Gard se sont déclarés près de sites sentibles: l'un s'est propagé à un site de stockage de déchets à Milhaud, près de Nîmes, et un autre a menacé un site industriel sensible, celui du groupe Sanofi à Aramon.

Face à un risque incendie toujours considéré comme sévère, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône ont interdit l'accès à plusieurs massifs forestiers de leurs départements.