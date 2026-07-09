Dans un entretien accordé à FRANCE 24, le journaliste burkinabè en exil Inoussa Ouedraogo accuse la junte au pouvoir d'exercer un "terrorisme d'État". Il affirme que le peuple est "pris en otage" entre groupes armés et forces de sécurité, dénonce des droits humains "permanemment bafoués" et estime que le chef de la junte Ibrahim Traoré a "trahi le peuple burkinabé".
La junte bukinabé exerce un "terrorisme d'État", dit le journaliste en exil Inoussa Ouedraogo
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