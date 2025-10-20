Elles sont rebelles, amoureuses et combattantes. Deux panthères afro-cubaines qui font résonner leurs voix pour réveiller les consciences. Le duo Las Panteras débarque dans À l’Affiche Planète Afro pour présenter son nouvel album "Hasta Cuando". Entre féminisme, héritage Black Panther, spiritualité yoruba et rythmes électro envoûtants, il pose une parole puissante sur la condition des femmes – de la vendeuse de rue à la femme d'affaires, en passant par la mère au foyer.
Las Panteras : un duo féministe aux sonorités afro-cubaines
