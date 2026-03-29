La chaîne d'information qatarie Al Araby a condamné dimanche l'attaque qui a frappé "un bâtiment commercial et civil" abritant son bureau à Téhéran, après avoir déclaré plus tôt que la frappe avait endommagé celui-ci et provoqué une interruption des émissions en direct. COMPLETANT VIDIA6447KE_FR
La télévision qatarie Al Araby condamne l'attaque sur l'immeuble abritant son bureau à Téhéran
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