Le gouvernement suédois signe un contrat de 4,3 milliards d'euros pour l'acquisition de quatre frégates françaises de défense et d'intervention (FDI), en présence du président Emmanuel Macron et du Premier ministre Ulf Kristersson, à Stockholm.
La Suède signe un contrat de 4,3 milliards d'euros pour quatre frégates françaises
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