Il y a cent ans, le monde perdait l’un de ses plus grands architectes, Antoni Gaudi. A Barcelone, sa célèbre Sagrada Familia est toujours en construction un siècle et demi après sa création. Et vient de devenir la plus haute église du monde. Ne manquez pas notre numéro spécial de “A l’Affiche” sur les traces du génie visionnaire qui a redessiné la capitale catalane.
La Sagrada Familia de Gaudi, un rêve toujours en construction
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