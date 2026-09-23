Dans un entretien accordé à France 24, le président burundais Évariste Ndayishimiye estime que la "menace" d'une attaque du Rwanda contre son pays "existe encore". Jugeant que les autorités rwandaises "ne sont pas honnêtes", il voit "un autre agenda caché" derrière les raisons avancées par Kigali pour sa présence dans l'est de la RD Congo.
La "menace" d'une attaque rwandaise contre le Burundi "existe encore", dit le président burundais
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