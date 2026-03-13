Au programme ce matin : ID Logistics , JC Decaux, Rubis , Tesla , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 12/03/2026
Valeurs associées
|356,000 EUR
|Euronext Paris
|-4,56%
|18,960 EUR
|Euronext Paris
|+14,77%
|32,9400 EUR
|Euronext Paris
|-7,63%
|395,0100 USD
|NASDAQ
|-3,14%
|6,360 EUR
|Euronext Paris
|-8,49%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro