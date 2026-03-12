Carburant: 50 centimes de moins par litre, les stations d'Andorre attirent les Français

Station-service à Montpellier, dans l'Hérault, le 9 mars 2026. ( AFP / Gabriel BOUYS )

Face aux prix "trop élevés" du carburant en France, surtout depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février, le Pas de la Case, en Andorre, attire de nombreux automobilistes de départements français proches de la principauté.

"Rien que sur un plein du camping-car, je me gagne 55 euros, par rapport à aujourd'hui en France, où le gasoil est à 2 euros. Et là, il est à 1,43", explique à l'AFP Robert, un retraité de 75 ans (qui ne souhaite pas donner son nom de famille), venu de Pamiers, en Ariège, à 90 kilomètres du Pas de la Case.

"Ça nous permettra de faire un petit restaurant quand on partira en vacances", affirme-t-il encore, précisant qu'il perçoit une retraite de 1.600 euros.

Il dénonce également la rapidité avec laquelle les prix du carburant ont augmenté en France depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. "C'est scandaleux parce que dès le deuxième jour de la guerre, ça a déjà augmenté. Donc il y en a qui font du profit. Qui paye ? Toujours le même, c'est le citoyen", regrette-t-il.

Outre l'essence, les Français profitent en Andorre de produits détaxés, comme l'alcool et les cigarettes. La RN20, principal accès routier vers la principauté depuis la France, a été temporairement coupée pendant plusieurs semaines mais la circulation a été rétablie le 9 mars.

Léana Barbier prend régulièrement la route de l'Andorre pour faire le plein d'essence "parce que le prix en France est beaucoup trop élevé".

"Ca fait des bonnes économies. Et c'est toujours agréable de voir le paysage", ajoute cette jeune femme de 21 ans en référence aux Pyrénées enneigées. Elle économise "facile 60 centimes par litre, donc presque 20 euros" par plein.

C'est pourquoi, depuis "un an et demi", elle vient au Pas de la Case "une ou deux fois par mois. Ça m'est déjà arrivé de ne pas le faire et ça a un gros impact financier sur le mois", résume-t-elle.

Natacha, la quarantaine, vient aussi d'Ariège, plus précisément de Mirepoix, également "à une heure et demie à peu près" de la frontière andorrane "pour l'essence et le tabac".

"Déjà sur les cigarettes, on a presque 90 euros d'économies sur une cartouche et l'essence aussi" est sensiblement moins chère, note-t-elle. "On est obligé de venir ici. Sinon, on ne pourrait pas financièrement finir le mois".