La guerre au Moyen-Orient ne se fait pas que sur le champ de bataille. Officiels américains et iraniens s’affrontent également sur les réseaux sociaux, à coups de clips mêlant jeux vidéos, intelligence artificielle, extraits de films et mèmes.
Iran - Etats-Unis : la guerre des clips
