Une nouvelle frappe israélienne qui a visé jeudi le front de mer à Beyrouth, où des déplacés dorment dans des tentes, a fait jeudi au moins huit morts et 31 blessés, au moment où le Hezbollah a intensifié ses attaques contre Israël.
Liban: au moins huit morts dans une nouvelle frappe israélienne sur Beyrouth
