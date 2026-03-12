 Aller au contenu principal
RD Congo : manifestation à Goma après une frappe de drone tuant une humanitaire et deux civils

information fournie par France 24 12/03/2026 à 22:40

Des centaines de personnes se sont rassemblées à Goma dans l'est de la RDC pour protester contre la frappe de drone qui a causé la mort de deux civils et d'une humanitaire française. Cette manifestation était l'occasion pour la population d'appeler la communauté internationale, et les autorités congolaises, à s'engager dans la paix. La communauté humanitaire est toujours sous le choc, et le drame repose la question de l’accès humanitaire, et la sécurité du personnel, dans l’est de la RD Congo.

