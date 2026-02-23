En RD Congo, la frontière entre Bujumbura et Uvira a rouvert… Elle avait été fermée mi-décembre après la prise de contrôle d’Uvira par l’AFC/M23. Fermé depuis près de deux mois, cette réouverture est accueillie avec enthousiasme par la population. Les précisions d'Aurélie Bazzara-Kibangula.
La frontière entre la RD Congo et le Burundi rouvre, les habitants soulagés
