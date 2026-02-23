 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La frontière entre la RD Congo et le Burundi rouvre, les habitants soulagés

information fournie par France 24 23/02/2026 à 23:04

En RD Congo, la frontière entre Bujumbura et Uvira a rouvert… Elle avait été fermée mi-décembre après la prise de contrôle d’Uvira par l’AFC/M23. Fermé depuis près de deux mois, cette réouverture est accueillie avec enthousiasme par la population. Les précisions d'Aurélie Bazzara-Kibangula.

Vidéos les + vues

1

Guerre en Ukraine, 4 ans après: "Où est la victoire?"

information fournie par France 24 07:32
1
2

"Ils ont besoin d'être pris en charge": l'appel du procureur aux parents des deux enfants recherchés

information fournie par AFP 08:16
3
3

Enlèvement fratrie: le procureur appelle les parents à remettre les enfants

information fournie par AFP Video 09:38
4

Baftas: Paul Mescal, Kate Hudson et Ethan Hawke sur le tapis rouge

information fournie par AFP Video 10:44
5

Le film "Une bataille après l'autre" triomphe aux Bafta britanniques

information fournie par AFP 11:18
6

Gillian Anderson et les stars d'"Hamnet" arrivent pour les Bafta à Londres

information fournie par AFP Video 10:46
7

Syrie: les forces américaines entament leur retrait d'une importante base

information fournie par AFP Video 10:50
8

JO 2026 : "Une expérience incroyable", selon la skieuse alpine malgache Mialitiana Clerc

information fournie par France 24 10:40
1

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
2

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
3

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
4

Crues: la Garonne et la Dordogne débordent à Bordeaux et Libourne

information fournie par AFP Video 19 févr.
5

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
6

Le Louvre est devenu un "Etat dans l'Etat" (commission d'enquête)

information fournie par AFP Video 19 févr.
7

Siège de LFI évacué: "levée de doute" de la police après une menace de bombe (Bompard)

information fournie par AFP Video 18 févr.
8

New Delhi: Macron salue la foule et inaugure un centre franco-indien d'IA

information fournie par AFP Video 18 févr.
1

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
2

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
3

Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"

information fournie par Ecorama 28 janv.
3
4

Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?

information fournie par Ecorama 28 janv.
5

Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?

information fournie par Boursorama 29 janv.
1
6

La Fed va encore énerver Trump en 2026 !

information fournie par Ecorama 29 janv.
7

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank